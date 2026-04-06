Fenerbahçe'den 7 maç sonra bir ilk!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı son dakika golüyle 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken, karşılaşmanın kader anı uzatma dakikalarında yaşandı. 90+11. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, hata yapmayarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, liderle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
7 MAÇ SONRA İLK
Öte yandan Fenerbahçe, son haftalarda savunmada yaşadığı sorunlara da bu maçla birlikte nokta koydu. Ligde en son 20. haftada deplasmanda Kocaelispor karşısında oynanan maçta kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisiyle birlikte 7 maç aranın ardından yeniden "gol yemeden" bir karşılaşmayı tamamladı.
Bu kritik galibiyetle hem moral bulan hem de şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendiren Fenerbahçe, sezonun kalan haftaları öncesi önemli bir avantaj yakaladı.
