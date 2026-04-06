06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Trabzonspor'da zafer primi: 1.5 milyon euro

Trabzonspor'da, Galatasaray karşısında alınan galibiyetin ardından oyunculara verilecek prim belli oldu. Bordo-mavili yönetimin, zafer için toplam 1.5 milyon euro prim dağıtacağı öğrenildi.

06 Nisan 2026 10:28
Fotoğraf: X.com
Trabzonspor, Kasım 2023'ten sonra ilk kez derbi kazanırken, Galatasaray'ı ise en son Eylül 2018'de kendi evinde mağlup etmişti.

İki büyük hasreti bitiren Fırtına'da maçın ardından büyük coşku yaşandı, önce sahaya inip futbolcuları tebrik eden başkan Ertuğrul Doğan, devamında yöneticilerle birlikte soyunma odasına girdi ve prim müjdesi verdi.

Başkan, takıma 1.5 milyon Euro'luk rekor ödül açıkladı. Teknik heyet ve futbolculara teşekkür eden Doğan'ın "Sizinle gurur duyuyorum. Böyle devam edin, biz de gerekeni her zaman yaparız" dediği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
