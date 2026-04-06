Trabzonspor'da zafer primi: 1.5 milyon euro

Trabzonspor, Kasım 2023'ten sonra ilk kez derbi kazanırken, Galatasaray'ı ise en son Eylül 2018'de kendi evinde mağlup etmişti.
İki büyük hasreti bitiren Fırtına'da maçın ardından büyük coşku yaşandı, önce sahaya inip futbolcuları tebrik eden başkan Ertuğrul Doğan, devamında yöneticilerle birlikte soyunma odasına girdi ve prim müjdesi verdi.
Başkan, takıma 1.5 milyon Euro'luk rekor ödül açıkladı. Teknik heyet ve futbolculara teşekkür eden Doğan'ın "Sizinle gurur duyuyorum. Böyle devam edin, biz de gerekeni her zaman yaparız" dediği öğrenildi.
