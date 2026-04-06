06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Ersin Destanoğlu için Dünya Kupası mesaj!

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu için Dünya Kupası iddiası gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

calendar 06 Nisan 2026 10:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbiye damga vurdu.

25 yaşındaki file bekçisi, özellikle Sidiki Cherif ve Kerem Aktürkoğlu ile karşı karşıya pozisyonlarda gole izin vermedi.

Ersin Destanoğlu'nun Fenerbahçe derbisindeki performansının ardından Dünya Kupası iddiası gündeme geldi.

Uğur Meleke, Ersin Destanoğlu'nun bu performansına devam etmesi durumunda Dünya Kupası aday kadrosunda yer alabileceğini söyledi.

Uğur Meleke'nin sözleri şu şekilde:

"Beşiktaş'ın uzatmaların 11'inci dakikasında kaybettiği derbinin en çok üzüleni Ersin oldu şüphesiz. Cherif'in iki, Kerem'in bir karşı karşıya pozisyonunu çıkardı Ersin Destanoğlu. Belki kalesinde devleştiği bu maç takımına puan getiremedi ama onu Dünya Kupası uçağı için aday haline getirmiş olabilir pekala.

Montella kadrosunda radikal değişiklikler yapan bir hoca değil. Ama Ersin sezonu bu seviyede bitirirse Amerika bileti için ciddi aday konumuna geldi bence."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
