Ersin Destanoğlu için Dünya Kupası mesaj!

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbiye damga vurdu.
25 yaşındaki file bekçisi, özellikle Sidiki Cherif ve Kerem Aktürkoğlu ile karşı karşıya pozisyonlarda gole izin vermedi.
Ersin Destanoğlu'nun Fenerbahçe derbisindeki performansının ardından Dünya Kupası iddiası gündeme geldi.
Uğur Meleke, Ersin Destanoğlu'nun bu performansına devam etmesi durumunda Dünya Kupası aday kadrosunda yer alabileceğini söyledi.
Uğur Meleke'nin sözleri şu şekilde:
"Beşiktaş'ın uzatmaların 11'inci dakikasında kaybettiği derbinin en çok üzüleni Ersin oldu şüphesiz. Cherif'in iki, Kerem'in bir karşı karşıya pozisyonunu çıkardı Ersin Destanoğlu. Belki kalesinde devleştiği bu maç takımına puan getiremedi ama onu Dünya Kupası uçağı için aday haline getirmiş olabilir pekala.
Montella kadrosunda radikal değişiklikler yapan bir hoca değil. Ama Ersin sezonu bu seviyede bitirirse Amerika bileti için ciddi aday konumuna geldi bence."
