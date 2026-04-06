JR. NBA - BİDEV Türkiye Ligi'nde şampiyon belli oldu!

Cosmos Sports Center'da 2-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen finallerde, Türkiye'nin 5 farklı şehrinden gelen 8 takım şampiyonluk için mücadele etti. Büyük finalde sahaya çıkan takımlar, yüksek tempolu, çekişmeli ve oldukça eğlenceli karşılaşmalarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.7 ayı aşkın süredir devam eden ve 250'den fazla karşılaşmaya sahne olan Jr. NBA – BİDEV Türkiye Ligi, Antalya'daki final etabıyla tamamlandı. Sezon boyunca Türkiye genelinde 5 şehirde düzenlenen organizasyon, binlerce genç sporcuyu basketbol ile buluşturdu.Finaller boyunca düzenlenen etkinlikler, yarışmalar ve gösterilerle organizasyon; katılımcılar için sadece bir rekabet ortamı değil, aynı zaman unutulmaz bir basketbol deneyimine dönüştü.BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Eyal Tarablus, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:"Sezon başında büyük bir heyecanla başladığımız Jr. NBA – BİDEV Türkiye Ligi'nin dördüncü sezonunu başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde 5 şehirde, 50 takım ve bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşen ligimiz, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan güçlü bir yapıya dönüştü.NBA ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, gençlerimize yalnızca spor değil, aynı zamanda önemli değerler kazandırmayı hedefliyoruz. Antalya'da düzenlenen finallerle birlikte bu yolculuğun en özel anını yaşadık.Dört yılda 5000'e yakın genç sporcuya ulaştık. Hedefimiz bu rakamı 10000'e çıkarmak ve Jr. WNBA ile bu yapıyı daha da güçlendirerek genişletmek. Her yıl üzerine koyarak geliştirdiğimiz bu yapıyı daha da büyütmeye devam edeceğiz."Final etabının ardından bireysel ve takım performanslarıyla öne çıkan sporculara çeşitli ödüller takdim edildi. MVP, En İyi Beş, sayı ve asist kategorilerinde verilen ödüllerle birlikte genç sporcular, organizasyon boyunca ortaya koydukları emek ve tutkuyu sahada yansıtma fırsatı buldu. Ayrıca bütün katılımcı sporculara NBA Avrupa ve Orta Doğu Basketbol Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Neal Meyer imzalı Katılım Sertifikası verildi.Ödül töreni, sporcular ve aileleri için organizasyonun en özel anlarından biri olurken, gençlerin yaşadığı mutluluk ve heyecan dikkat çekti.Jr. NBA Türkiye Ligi'ne dair ayrıntılı bilgilere jr.nba.com web sitesinden ulaşabilir, BİDEV'in Facebook (facebook.com/bidevorgtr), Instagram (@bidevorgtr) ve Twitter (@bidevorgtr) hesaplarını takip edebilirsiniz.