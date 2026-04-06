06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

A Milli Kadınlar, Billie Jean King Kupası'na çıkıyor

A Milli Kadın Tenisi, Hollanda, Macaristan ve Gürcistan ile oynayacağı Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1 maçlarına 7 Nisan Salı günü Portekiz'de çıkıyor.

06 Nisan 2026 12:01
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
A Milli Kadın Tenis Takımı'nın Hollanda, Macaristan ve Gürcistan ile karşılaşacağı Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1 maçları, 7 Nisan Salı günü Portekiz'de başlayacak.

Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru'dan oluşan Türkiye Milli Takımı, Oeiras kasabasındaki Jamor Tenis Kompleksi'nde korta çıkacak.

Türkiye, 16 takımın 4 grupta mücadele edeceği organizasyonda Hollanda, Macaristan ve Gürcistan'ın bulunduğu B Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak.

Grup liderleri, çapraz eşleşme neticesinde yükselme, 3 ve 4. sıradaki ekipler de düşmeme play-off serisi oynayacak.

Yükselme serileri sonucu 3 takım, bir üst küme olan Billie Jean King Kupası Elemeleri'ne 2027'de katılabilmek için kasım ayında yapılacak dünya grubu play-off'larında oynama hakkı kazanacak.

Düşmeme serilerinin ardından ise 4 takım, gelecek sezon Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 2'de yer alacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
