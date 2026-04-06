A Milli Kadınlar, Billie Jean King Kupası'na çıkıyor

A Milli Kadın Tenis Takımı'nın Hollanda, Macaristan ve Gürcistan ile karşılaşacağı Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1 maçları, 7 Nisan Salı günü Portekiz'de başlayacak.



Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru'dan oluşan Türkiye Milli Takımı, Oeiras kasabasındaki Jamor Tenis Kompleksi'nde korta çıkacak.



Türkiye, 16 takımın 4 grupta mücadele edeceği organizasyonda Hollanda, Macaristan ve Gürcistan'ın bulunduğu B Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak.



Grup liderleri, çapraz eşleşme neticesinde yükselme, 3 ve 4. sıradaki ekipler de düşmeme play-off serisi oynayacak.



Yükselme serileri sonucu 3 takım, bir üst küme olan Billie Jean King Kupası Elemeleri'ne 2027'de katılabilmek için kasım ayında yapılacak dünya grubu play-off'larında oynama hakkı kazanacak.



Düşmeme serilerinin ardından ise 4 takım, gelecek sezon Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 2'de yer alacak.



