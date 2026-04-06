AGS başvuru ne zaman? 2026 MEB AGS başvuru tarihleri

Hazırlıklarını tamamlayan ve hayalindeki atamaya kavuşmak isteyen adaylar, kaçırmamaları gereken başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, MEB-AGS için ÖSYM'nin sistemi ne zaman açılıyor?

Kısa ve net cevap: 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, 8 Mayıs 2026 Cuma günü başlayacak! ÖSYM tarafından açıklanan güncel takvime göre, yüz binlerce adayın öğretmenlik mesleğine adım atabilmek için geçmesi gereken ilk aşama olan AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları, 8 Mayıs ile 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvuru işlemlerini belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden e-Devlet şifreleriyle kolayca gerçekleştirebilecek.

Kaçıranlar İçin Geç Başvuru Günü: Belirtilen normal başvuru süresi içerisinde işlemlerini veya ücret ödemesini tamamlayamayan adaylar için ÖSYM, geç başvuru gününü 3 Haziran 2026 (saat 23.59'a kadar) olarak belirledi.

Atama bekleyen adayların ter dökeceği o büyük sınavın tarihi de kesinleşti.

Sınav Tarihi: 2026 MEB-AGS (ve ÖABT oturumları), 12 Temmuz 2026 Pazar günü tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak iki oturum halinde uygulanacak.

Sonuçların Açıklanması: Sınavın tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçilecek ve merakla beklenen puanlar 12 Ağustos 2026 tarihinde ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak.

ÖSYM'nin yayımladığı son kılavuza ve erişime açılan örnek sorulara göre sınav formatı şu şekilde işleyecek:

AGS (Akademi Giriş Sınavı): Tüm adayların girmesi zorunlu olan, genel yetenek ve genel kültür ağırlıklı bu testte adaylara toplam 80 soru yöneltilecek. Bu oturum için tanınan süre ise 110 dakika olacak.

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi): AGS ile aynı gün, ikinci oturum olarak gerçekleştirilecek olan alan sınavında ise adaylar kendi branşlarından 50 soru çözecek. (Branşa göre süre 90 ila 120 dakika arasında değişecek.)

Yeni Branş Eklendi: 2026 yılı itibarıyla ÖABT kapsamına ilk kez "Özel Eğitim" alanının da dâhil edildiği açıklandı.

Sınav sonuçlarına göre kendi kontenjanında dereceye girip Millî Eğitim Akademisi'ne kabul edilen adaylar, buradaki teorik ve uygulamalı hazırlık eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra öğretmen olarak atanmaya hak kazanacak.