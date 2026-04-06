Haber Tarihi: 06 Nisan 2026 13:58 -
Güncelleme Tarihi:
06 Nisan 2026 13:58
Trump hasta mı? Donald Trump hastaneye mi kaldırıldı?
Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde ve dünya basınında hafta sonundan bu yana adeta yer yerinden oynuyor! 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu hakkında sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) bir anda patlak veren ve çığ gibi büyüyen iddialar, küresel piyasaları ve kamuoyunu alarma geçirdi. Geçtiğimiz hafta sonu (4-5 Nisan 2026) "Trump öldü" etiketlerinin trendlere girmesi ve Başkan'ın acil olarak Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığına dair ortaya atılan söylentiler üzerine, gözler anında Washington'a çevrildi. Arama motorlarında "Trump hasta mı? Donald Trump sağlık durumu nasıl, hastaneye mi yattı?" soruları fırtınalar koparırken, o tarihi hafta sonunda Oval Ofis'te aslında nelerin yaşandığı nihayet gün yüzüne çıktı. İşte ABD'yi sallayan o sağlık iddialarının perde arkası ve Beyaz Saray'dan gelen sarsıcı son dakika açıklamaları…
Dünya gündemini sarsan "Başkan hastanede" söylentileri, Beyaz Saray'ın medyaya aniden kapıları kapatmasıyla (press lid) daha da alevlendi. Planlarını küresel gelişmelere göre yapan siyaset ve ekonomi dünyası araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Trump gerçekten hasta mı, yoksa ortada devasa bir dezenformasyon mu var?
TRUMP HASTA MI? (BEYAZ SARAY'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI)Kısa ve net cevap: Hayır, ABD Başkanı Donald Trump HASTA DEĞİL ve Walter Reed Hastanesi'ne kaldırıldığı iddiaları tamamen ASILSIZ! Hafta sonu boyunca sosyal medyada dolaşıma sokulan "sağlık durumu kritik" spekülasyonlarının ardından Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ve Başkan'ın oğlu Donald Trump Jr. sert açıklamalarda bulunarak iddiaları kesin bir dille yalanladı. Beyaz Saray yetkilileri bu asılsız haberleri muhaliflerin uydurduğu "akıl hastası komplo teorileri" olarak nitelendirdi ve Başkan Trump'ın Oval Ofis'te kesintisiz bir şekilde çalıştığını duyurdu.HASTANE İDDİASI NEREDEN ÇIKTI? İŞTE O GİZLİ OPERASYON!Trump'ın hastaneye kaldırıldığı iddialarının fitilini ateşleyen asıl olay, Beyaz Saray'ın cumartesi günü aniden basına kapalı (press lid) duruma geçmesi ve Başkan'ın 12 saat boyunca kamuoyunun karşısına çıkmamasıydı. Ancak bu gizliliğin sebebinin bir sağlık sorunu değil, çok kritik bir askeri operasyon olduğu ortaya çıktı:İran'da Kurtarma Operasyonu: Başkan Trump'ın kamuoyundan uzak kaldığı o kritik saatlerde, İran'da kaybolan bir ABD'li havacıyı kurtarmak için yürütülen çok gizli ve hayati bir arama-kurtarma operasyonunu Oval Ofis'ten bizzat yönettiği açıklandı. (Söz konusu ABD askeri başarıyla kurtarıldı.)Donald Trump Jr.'dan Tepki: Babasının sağlık durumu üzerinden yürütülen kampanyaya ateş püsküren Donald Trump Jr., "Başkan Trump kritik bir görevde Amerikalı bir pilotu kurtarmak için tüm gün çalışırken, sol kesim onun öldüğüne dair iğrenç bir yalanı yaymak için devasa bir kampanya yürüttü" diyerek bu spekülasyonları "şeytani" olarak nitelendirdi.Sonuç olarak; 79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunda an itibarıyla herhangi bir problem bulunmuyor. Görevinin başında olan Başkan, İran'daki başarılı askeri operasyonun ardından resmi mesaisine kaldığı yerden devam ediyor.
