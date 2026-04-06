06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Udinese ile Como golsüz berabere kaldı!

Serie A'nın 31. haftasında Udinese, evinde Como ile 0-0 berabere kaldı.

06 Nisan 2026 15:44 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 15:47
Haber: Sporx.com
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Udinese, evinde Como'yu konuk etti.

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Como'nun 5 maçlık galibiyet serisi bu sonuçla sona erse de, yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.

Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Udinese puanını 40'a yükseltirken, Como 58 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

Gelecek maçta Udinese deplasmanda Milan ile, Como ise evinde Inter ile karşı karşıya gelecek.





  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
