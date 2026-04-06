Udinese ile Como golsüz berabere kaldı!

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Udinese, evinde Como'yu konuk etti.



Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.



Como'nun 5 maçlık galibiyet serisi bu sonuçla sona erse de, yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.



Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, maçta 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla Udinese puanını 40'a yükseltirken, Como 58 puanla 4. sıradaki yerini korudu.



Gelecek maçta Udinese deplasmanda Milan ile, Como ise evinde Inter ile karşı karşıya gelecek.











