06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-033'
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-076'
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Kenan Yıldız, "Serie A'da mart ayının yükselen yıldızı" ödülünü aldı!

Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, Genoa maçı öncesinde ''Mart ayının yükselen yıldızı'' ödülünü aldı. Kenan, aynı ödülü Kasım ayında da almıştı.

calendar 06 Nisan 2026 19:12 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 19:21
İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, sergilediği üst düzey performansla başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Genç yıldızımız, ligde karşılaşacakları Genoa maçı öncesinde; 23 yaş altı futbolcular arasında yapılan değerlendirmede mart ayının "yükselen yıldızı" ödülü takdim edildi.

KASIM AYINDA DA BU ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

Siyah-beyazlı formayla bu sezon sergilediği istikrarla adından söz ettiren Kenan, Kasım ayının ardından bu sezon aynı ödüle ikinci kez layık görülmüş oldu.

PERFORMANSI

Milli yıldızımız bu sezon Juventus forması ile çıktığı 41 mücadelede 11 gol 9 asistlik katkı sağladı.

 Reklam 
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
