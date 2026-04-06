Bir efsanenin gölgesi yeter: Geri dönüş ihtimaliyle gündemde...

Eylül 2022'de US Open'da tenisten "uzaklaştığını" açıklayan ancak asla "emekli" kelimesini kullanmayan Serena Williams, profesyonel spor dünyasına resmi dönüş biletini aldı. 44 yaşındaki, 23 Grand Slam şampiyonu rekortmen isim, doping test havuzunda geçirmesi gereken zorunlu süreyi tamamlayarak "yarışmaya uygun" statüsüne geçti.



KRONOLOJİK SÜREÇ: SESSİZ VE DERİNDEN



Eylül 2022: US Open'da Ajla Tomljanovic'e elendi ve "evrim" sürecine girdiğini açıkladı.

Ağustos 2023: İkinci çocuğu Adira River'ı kucağına aldı.

Ekim 2025: ITIA (Uluslararası Tenis Bütünlük Ajansı) test havuzuna geri dönerek ilk somut adımı attı.

Ocak 2026: Today Show röportajında "Ne olacağını göreceğiz" diyerek açık kapı bıraktı.

22 Şubat 2026: Resmi uygunluk tarihi onaylandı.



RAKAMLARLA SERENA WILLIAMS MİRASI



Grand Slam Tekler Şampiyonluğu: 23

Dünya 1 Numaralığı: 319 Hafta

Olimpiyat Altın Madalyası: 4

Kariyer Kazancı: 94 Milyon Dolar

Kortlardan Uzak Kaldığı Süre: 4 Yıl



İLK DURAK ROLAND GARROS MU?



Fransız Açık'ın başlamasına sadece 47 gün kaldı. Her ne kadar Serena cephesinden resmi bir turnuva katılım açıklaması gelmese de, antrenman kortlarından gelen videolar ve ITIA listesindeki aktivasyon, tenis dünyasını heyecanlandırmış durumda. Organizatörlerin efsane isme Wildcard (Özel Davet) vermek için sırada beklediği biliniyor.



"Ona 'Serena orada olsaydı her şey daha güzel olurdu' diyorum. Her zaman her şeyi birlikte yaptık. Tabii ki özlüyorum onu." — Venus Williams (2025)



MERAK EDİLEN 3 SORU



Nerede dönecek?

- Wildcard ile Fransız Açık veya en sevdiği turnuva olan Wimbledon en güçlü adaylar.



Çiftlerde mi başlayacak?

- Kardeşi Venüs ile çiftlerde oynamak, maç temposuna alışmak için daha az riskli bir seçenek olabilir.



Rekor kırılacak mı?

- Margaret Court'un 24 Grand Slam'lik rekoruna sadece 1 kupa uzaklıkta olan Serena için bu motivasyon hala en büyük itici güç.