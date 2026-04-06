06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-0
06 Nisan
Girona-Villarreal
0-04'
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-0
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
0-020'

Bir efsanenin gölgesi yeter: Geri dönüş ihtimaliyle gündemde...

Bir efsanenin geri dönüşü her zaman büyük bir hikayedir. Serena Williams için de durum farklı değil: karar henüz netleşmedi, ancak tenis dünyası bu ihtimali dikkatle takip ediyor....

calendar 06 Nisan 2026 21:14
Haber: Sporx.com dış haberler
Bir efsanenin gölgesi yeter: Geri dönüş ihtimaliyle gündemde...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eylül 2022'de US Open'da tenisten "uzaklaştığını" açıklayan ancak asla "emekli" kelimesini kullanmayan Serena Williams, profesyonel spor dünyasına resmi dönüş biletini aldı. 44 yaşındaki, 23 Grand Slam şampiyonu rekortmen isim, doping test havuzunda geçirmesi gereken zorunlu süreyi tamamlayarak "yarışmaya uygun" statüsüne geçti.

KRONOLOJİK SÜREÇ: SESSİZ VE DERİNDEN

Eylül 2022: US Open'da Ajla Tomljanovic'e elendi ve "evrim" sürecine girdiğini açıkladı.
Ağustos 2023: İkinci çocuğu Adira River'ı kucağına aldı.
Ekim 2025: ITIA (Uluslararası Tenis Bütünlük Ajansı) test havuzuna geri dönerek ilk somut adımı attı.
Ocak 2026: Today Show röportajında "Ne olacağını göreceğiz" diyerek açık kapı bıraktı.
22 Şubat 2026: Resmi uygunluk tarihi onaylandı.

RAKAMLARLA SERENA WILLIAMS MİRASI

Grand Slam Tekler Şampiyonluğu: 23
Dünya 1 Numaralığı: 319 Hafta
Olimpiyat Altın Madalyası: 4
Kariyer Kazancı: 94 Milyon Dolar
Kortlardan Uzak Kaldığı Süre: 4 Yıl

İLK DURAK ROLAND GARROS MU?

Fransız Açık'ın başlamasına sadece 47 gün kaldı. Her ne kadar Serena cephesinden resmi bir turnuva katılım açıklaması gelmese de, antrenman kortlarından gelen videolar ve ITIA listesindeki aktivasyon, tenis dünyasını heyecanlandırmış durumda. Organizatörlerin efsane isme Wildcard (Özel Davet) vermek için sırada beklediği biliniyor.

"Ona 'Serena orada olsaydı her şey daha güzel olurdu' diyorum. Her zaman her şeyi birlikte yaptık. Tabii ki özlüyorum onu." — Venus Williams (2025)

MERAK EDİLEN 3 SORU

Nerede dönecek?
- Wildcard ile Fransız Açık veya en sevdiği turnuva olan Wimbledon en güçlü adaylar.

Çiftlerde mi başlayacak?
- Kardeşi Venüs ile çiftlerde oynamak, maç temposuna alışmak için daha az riskli bir seçenek olabilir.

Rekor kırılacak mı?
- Margaret Court'un 24 Grand Slam'lik rekoruna sadece 1 kupa uzaklıkta olan Serena için bu motivasyon hala en büyük itici güç.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.