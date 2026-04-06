06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
0-02'
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Sivasspor'a Emirhan'dan kötü haber geldi

Sivasspor, futbolcusu Emirhan Başyiğit'in omuzunda kırık tespit edildiğini açıkladı.

calendar 06 Nisan 2026 18:51
Fotoğraf: sivasspor.org.tr
Sivasspor'a Emirhan'dan kötü haber geldi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un dün Esenler Erokspor ile oynadığı maçta sakatlanan Emirhan Başyiğit'in omuz başında çökme kırığı tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Emirhan Başyiğit'in maçta sağ omuz ekleminin çıktığı ve kendiliğinden yerine oturduğu belirtilerek, "Oyuncunun yapılan kontroller sonucunda sağ omuz başında çökme kırığı ve anterior labrum yırtığı tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup rehabilitasyon süreci yakından takip edilmektedir." denildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
