06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
0-03'
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Kars'ta kayak ve snowboard kursları tamamlandı

Kars'ta düzenlenen kayak ve snowboard kursları sona erdi.

06 Nisan 2026 19:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kayak Federasyonunun 2025-2026 faaliyet programında yer alan ve Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen alp disiplini ve snowboard antrenörlük ile kayak öğreticiliği kursu tamamlandı.

Türkiye'nin farklı illerinden 350 kursiyerin katılarak farklı branşlarda eğitim aldığı program, yapılan sınavlarla sona erdi.

Kursun son gününde merkezin zirvesindeki Türk bayrağı altında toplanan kursiyerler, Sarıkamış şehitleri ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Kars Valisi Ziya Polat, bir otelin toplantı salonunda bir araya geldiği kursiyerleri aileleriyle kente davet etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Teknik Kurul Başkanı Atınç Taşdemir, AA muhabirine, yapılan programın başarıyla tamamlandığını belirterek, "Yaklaşık bir haftadır Sarıkamış'ta yaptığımız kayak, snowboard, antrenörlük ve eğiticilik eğitimlerini kazasız, belasız başarıyla tamamladık." dedi.

Snowboard eğitmeni Ahmet Uğurlu da antrenörlerin eğitim kursu için Sarıkamış'a geldiğini belirterek, "Sarıkamış'ın güzide kayak tesislerinde güzel bir eğitim süreci geçirdik. İnşallah hayırlı olmuştur. Gelecekte başarılı öğrencilerin yetiştirilmesi için kursiyerlerimize gereken eğitimleri verdik." diye konuştu.

Kayseri'den snowboard eğitimine katılan Hasan Karataş ise güzel ve başarılı bir eğitim sürecinden geçtiklerini anlattı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
