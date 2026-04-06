Haber Tarihi: 06 Nisan 2026 15:58 -
Güncelleme Tarihi:
06 Nisan 2026 15:58
Liseler ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2026 MEB
Eğitim öğretim maratonunda son viraja doğru girilirken, aylardır sıralarda ter döken, sınav stresiyle boğuşan milyonlarca öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek o güzel haberde! Özellikle yoğun bir ders programı geçiren ve üniversite hazırlık sürecinin yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen lise öğrencileri, şimdiden tatil planlarına başladı. Bahar aylarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusu zirveye oturdu: Liseler ne zaman kapanıyor? 2026 yılında okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi gün başlıyor? İşte öğrenci ve velilerin yol haritasını çizecek olan 2025-2026 MEB çalışma takvimi ve karnelerin dağıtılacağı o tarihi gün…
Aylar süren yoğun temponun ardından deniz, kum, güneş ve dinlenme hayalleri kuran lise öğrencileri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, okullarda son zil ne zaman çalacak?
LİSELER NE ZAMAN KAPANIYOR, YAZ TATİLİ NE ZAMAN? (2026)Kısa ve net cevap: Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı resmi 2025-2026 eğitim-öğretim takvimine göre; liseler, ortaokullar ve ilkokullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak!8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalan ilk zille başlayan bu uzun maraton, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilere karnelerinin dağıtılmasıyla birlikte resmen sona erecek. Böylece Türkiye genelindeki milyonlarca lise öğrencisi için yaklaşık üç ay sürecek olan büyük yaz tatili dönemi başlamış olacak.KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?Eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran Cuma sabahı, liselerde karne ve belge (takdir, teşekkür, onur belgesi) dağıtım törenleri gerçekleştirilecek. Genellikle okulların kendi planlamalarına bağlı olarak sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında karneler öğrencilere teslim edilecek.2025-2026 MEB TATİL TAKVİMİ ÖZETİİkinci dönemin ortalarına yaklaştığımız şu günlerde, eğitim yılının nasıl ilerlediğine dair MEB takviminin tam özeti ise şu şekilde:Eğitim Yılı Başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi1. Dönem Ara Tatili: 10 - 14 Kasım 2025Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 19 - 30 Ocak 2026
2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi2. Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Mart 2026 (Geride kaldı)Okulların Kapanışı (Yaz Tatili Başlangıcı): 26 Haziran 2026 Cuma(Not: 12. sınıf öğrencileri için YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) süreci okulların kapanışına yakın bir tarihte gerçekleşeceğinden, lise son sınıf öğrencileri tatil sevincinden önce üniversite sınavı heyecanını yaşayacak.)
