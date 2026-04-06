Liseler ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2026 MEB

Aylar süren yoğun temponun ardından deniz, kum, güneş ve dinlenme hayalleri kuran lise öğrencileri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, okullarda son zil ne zaman çalacak?

Kısa ve net cevap: Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı resmi 2025-2026 eğitim-öğretim takvimine göre; liseler, ortaokullar ve ilkokullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak!

8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalan ilk zille başlayan bu uzun maraton, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilere karnelerinin dağıtılmasıyla birlikte resmen sona erecek. Böylece Türkiye genelindeki milyonlarca lise öğrencisi için yaklaşık üç ay sürecek olan büyük yaz tatili dönemi başlamış olacak.

Eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran Cuma sabahı, liselerde karne ve belge (takdir, teşekkür, onur belgesi) dağıtım törenleri gerçekleştirilecek. Genellikle okulların kendi planlamalarına bağlı olarak sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında karneler öğrencilere teslim edilecek.

İkinci dönemin ortalarına yaklaştığımız şu günlerde, eğitim yılının nasıl ilerlediğine dair MEB takviminin tam özeti ise şu şekilde:

Eğitim Yılı Başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

1. Dönem Ara Tatili: 10 - 14 Kasım 2025

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 19 - 30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

2. Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Mart 2026 (Geride kaldı)

Okulların Kapanışı (Yaz Tatili Başlangıcı): 26 Haziran 2026 Cuma

(Not: 12. sınıf öğrencileri için YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) süreci okulların kapanışına yakın bir tarihte gerçekleşeceğinden, lise son sınıf öğrencileri tatil sevincinden önce üniversite sınavı heyecanını yaşayacak.)