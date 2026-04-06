Bayern Münih'e Harry Kane'den iyi haber

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında salı günü Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.



Alman ekibine bu maç öncesi Harry Kane'den iyi haber geldi. Bild'de yer alan habere göre, Kane, Real Madrid maçı öncesi son antrenmana katıldı ve iyi bir izlenim bıraktı.



Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, golcü futbolcunun durumu için konuştu. Eberl, "Harry Kane, Real Madrid maçında oynamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Real Madrid karşısında ilk 11'de olup olmayacağına Kompany karar verecek ama Kane hazır ve kendisini iyi hissediyor." dedi.



32 yaşındaki Harry Kane, bu sezon Bayern Münih'te 40 maçta 48 gol attı ve 5 asist yaptı.



Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı salı günü saat 22.00'de başlayacak.



