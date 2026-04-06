06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-374'
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Bayern Münih'e Harry Kane'den iyi haber

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile karşılaşacak Bayern Münih'e Harry Kane'den iyi haber geldi. Son antrenmanda yer alan İngiliz golcü, maç kadrosunda da yer alacak.

calendar 06 Nisan 2026 16:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında salı günü Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

Alman ekibine bu maç öncesi Harry Kane'den iyi haber geldi. Bild'de yer alan habere göre, Kane, Real Madrid maçı öncesi son antrenmana katıldı ve iyi bir izlenim bıraktı.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, golcü futbolcunun durumu için konuştu. Eberl, "Harry Kane, Real Madrid maçında oynamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Real Madrid karşısında ilk 11'de olup olmayacağına Kompany karar verecek ama Kane hazır ve kendisini iyi hissediyor." dedi.

32 yaşındaki Harry Kane, bu sezon Bayern Münih'te 40 maçta 48 gol attı ve 5 asist yaptı.

Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı salı günü saat 22.00'de başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
