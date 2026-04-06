Bucks, Doc Rivers ile yollarını ayırabilir

Milwaukee Bucks'ın, bu yaz başantrenör Doc Rivers ile yollarını ayırabileceği veya görev değişikliğine gidebileceği öne sürüldü.



The Stein Line'dan Marc Stein'ın haberine göre organizasyon, teknik ekip konusunda önemli bir karar aşamasına gelmiş durumda.



Rivers, Bucks'taki görev süresi boyunca iki sezonu biraz aşkın sürede 95 galibiyet ve 100 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Deneyimli koç, Ocak 2024'te Adrian Griffin'in ani şekilde görevden alınmasının ardından takımın başına getirilmişti.



Öte yandan Rivers'ın, 2026 yılı Basketball Hall of Fame sınıfına dahil edileceği de kısa süre önce açıklanmıştı.



Bucks yönetiminin Rivers ile yollarını ayırması halinde, Memphis Grizzlies'ın eski başantrenörü Taylor Jenkins'in takımın yeni koçu olabilecek isimler arasında öne çıktığı ifade ediliyor.



