06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Beşiktaş'ın kaptanı, yenilgideki performansıyla dikkat çekti!

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu derbide, Orkun Kökçü'nün performansı dikkat çekti.

calendar 06 Nisan 2026 10:18 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 10:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşma öncesinde performansı merak edilen siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve Beşiktaş'ın tüm etkili ataklarının altına imzasını attı.

Milli futbolcu hücumda 4 şut denemesinde bulunurken, bunların yalnızca 1'inde isabet sağladı. Orkun, ayrıca 1 gol pozisyonu yaratırken 3 isabetli uzun top gönderdi.

Öte yandan 3 dripling denemesinde başarı sağlayamayan Orkun Kökçü, mücadele boyunca 19 kez top kaybı yaptı.

İkili mücadelelerde de beklenen seviyenin altında kalan milli oyuncu, girdiği 7 mücadelenin 3'ünü kazanabildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
