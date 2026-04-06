Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan puansız ayrıldı.
Son anlarda gelen penaltıya büyük tepki gösteren siyah-beyazlılar bu sonuçla 52 puanda kaldı. Beşiktaş'ın 3. sıra ile arasında olan puan farkı da bitime 6 maç kala 11 puana yükseldi.
DERBİ HASRETİ DİNMEDİ
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon ligde oynadığı derbi maçların hiçbirinden 3 puanla ayrılmayı başaramadı.
Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide 2-0 öne geçmesine rağmen sarı-lacivertli rakibine 3-2 yenildi.
Galatasaray ile iç sahada oynadığı derbiden 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, son derbisinde de Fenerbahçe'ye aynı skorla kaybetti.
ELDE KALDI TÜRKİYE KUPASI
Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan siyah-beyazlılarda artık ligdeki iddialar büyük ölçüde sona erdi. Geriye kalan tek gerçekçi hedef Türkiye Kupası oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
23 Nisan'da Corendon Alanyaspor ile oynanacak çeyrek final maçı, kupa için büyük önem taşıyor.
TÜM ODAK KUPA
Kupayı kazanması halinde Beşiktaş, hem 2026 Süper Kupa'da hem de 2026-27 UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yer alma hakkı elde edecek.
Fenerbahçe yenilgisinin ardından Beşiktaş'ta, tüm odak artık Türkiye Kupası'na çevrildi.
