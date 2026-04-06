06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Antalyaspor 5 hafta sonra kazandı!

Süper Lig'in 28. haftasında Hesap.com Antalyaspor, Eyüpspor'u 3-0 yenerek 5 hafta sonra galip geldi. Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig 28. haftasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı.

calendar 06 Nisan 2026 12:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor 5 hafta sonra kazandı!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Hesap.com Antalyaspor, 5 hafta sonra hanesine üç puan yazdırdı.

Ligin 22. haftasında Samsunspor'u iç sahada 3-1 yendikten sonra oynadığı maçlarda kazanamayan Akdeniz temsilcisi, bu müsabakalarda Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0, Gaziantep FK'ye iç sahada 4-1 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe ile iç sahada 2-2, RAMS Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Antalyaspor, 14. sıradan girdiği 28. haftada dün sahasında ikas Eyüpspor'u konuk ettiği maçı 3-0 kazanarak 5 hafta sonra yeniden üç puanla tanıştı.

Puanını 28'e çıkaran Antalyaspor, 13. sıraya yükseldi.

Van de Streek, Storm ve Ballet'ten skora katkı

Eyüpspor maçında ağları sarsan Hollandalı oyuncu Sander Van de Streek bu sezon ligdeki beşinci, Belçikalı futbolcu Nikola Storm dördüncü, İsviçreli oyuncu Samuel Ballet üçüncü golüne ulaştı.

Sezon içinde sahasında dördüncü galibiyet sevincini yaşayan Hesap.com Antalyaspor, 29. haftada 10 Nisan Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
