06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0DA
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Sacha Boey yerine transfer!

Bayern Münih'te sezon sonunda Sacha Boey ile yolların kalıcı olarak ayrılması bekleniyor. Alman ekibi, sağ bek için Chelsea'den Josh Acheampong ile ilgileniyor.

calendar 06 Nisan 2026 13:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Sacha Boey yerine transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bayern Münih, yaz transfer döneminde sağ beke takviye yapmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, Chelsea'den Josh Acheampong ile ilgileniyor.

Bayern Münih'in kadrosuna katmak istediği 19 yaşındaki Acheampong, bu sezon Chelsea'de 25 maçta 2 gol attı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Josh Acheampong'un, Chelsea ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

SACHA BOEY'A VEDA KARARI

Öte yandan Bayern Münih'in geride kalan ara transfer döneminde Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sacha Boey'a da kalıcı olarak veda etmek istediği yazıldı.

MAAŞTA FARK VAR

Bayern Münih'te şu anda sağ bek rotasyonu Konrad Laimer ve Josip Stanisic'ten oluşuyor. Bayern Münih'in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Laimer ile yeni sözleşme imzalamak istediği ancak maaş konusunda arada fark olduğu kaydedildi.

SACHA BOEY'UN OPSİYONU

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Bayern Münih'ten kiraladığı 25 yaşındaki Sacha Boey'un sözleşmesinde 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Sacha Boey'un bonservisinin bulunduğu Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'a geri döndükten sonra 11 maçta süre bulan Sacha Boey, 2 kez ağları havalandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.