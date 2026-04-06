Manisa filesinde Sultanlar Ligi coşkusu

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi Play-Off final etabındaki son maçında PTT'yi 2-1 geriden gelip 3-2 mağlup ederek ilk 2'de yer alıp Sultanlar Ligi'ne yükselen Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, büyük coşku yaşadı.



Alanya'da oynanan final müsabakalarında Sakarya Voleybol'u 3-0 yenip, Afyon Belediyesi Yüntaş'a 3-0 kaybettikten sonra PTT'yi zor da olsa dize getiren Manisa temsilcisi tarihinde ilk kez Sultanlar Ligi'ne yükseldi. 2022-23'te Bölgesel Lig'de yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 senede en üst lige çıkarak alkış topladı.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa'mızın Sultanları, ait oldukları yerde, Sultanlar Ligi'nde. Takımımız büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadelesini zaferle taçlandırarak Sultanlar Ligi'ne yükseldi. Şehrimize bu büyük gururu yaşatan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve yönetimimizi yürekten kutluyorum. Manisa'nın adını voleybolun en prestijli liginde duyurmaya, başarılarımızı birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Tebrikler takım" diye konuştu.



FERDİ ZEYREK UNUTULMADI



Manisa Büyükşehir Belediyespor, 9 Haziran 2025'te hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı. Yeşil-beyazlı ekip kupa töreninde üzerinde Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle yer alırken, üzerinde merhum başkanın fotoğrafının yer aldığı bir pankart da açtı. Manisa temsilcisinin kazandığı kupayı Zeyrek'in mezarına götüreceği öğrenildi. Manisalı voleybolcular geçen yıl Zeyrek'e hayatını kaybetmeden önce 2'nci Lig'deki şampiyonluk kupasını götürmüştü. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da şampiyonluk Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan kadın hentbol takımı ikincilik şiltini Ferdi Zeyrek'in mezarına götürmüştü.



