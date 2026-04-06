06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Manisa filesinde Sultanlar Ligi coşkusu

Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off finalinde PTT'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Sultanlar Ligi'ne yükselirken, zaferini merhum Ferdi Zeyrek'e adadı.

06 Nisan 2026 14:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi Play-Off final etabındaki son maçında PTT'yi 2-1 geriden gelip 3-2 mağlup ederek ilk 2'de yer alıp Sultanlar Ligi'ne yükselen Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, büyük coşku yaşadı.

Alanya'da oynanan final müsabakalarında Sakarya Voleybol'u 3-0 yenip, Afyon Belediyesi Yüntaş'a 3-0 kaybettikten sonra PTT'yi zor da olsa dize getiren Manisa temsilcisi tarihinde ilk kez Sultanlar Ligi'ne yükseldi. 2022-23'te Bölgesel Lig'de yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 senede en üst lige çıkarak alkış topladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa'mızın Sultanları, ait oldukları yerde, Sultanlar Ligi'nde. Takımımız büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadelesini zaferle taçlandırarak Sultanlar Ligi'ne yükseldi. Şehrimize bu büyük gururu yaşatan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve yönetimimizi yürekten kutluyorum. Manisa'nın adını voleybolun en prestijli liginde duyurmaya, başarılarımızı birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Tebrikler takım" diye konuştu.

FERDİ ZEYREK UNUTULMADI

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 9 Haziran 2025'te hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı. Yeşil-beyazlı ekip kupa töreninde üzerinde Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle yer alırken, üzerinde merhum başkanın fotoğrafının yer aldığı bir pankart da açtı. Manisa temsilcisinin kazandığı kupayı Zeyrek'in mezarına götüreceği öğrenildi. Manisalı voleybolcular geçen yıl Zeyrek'e hayatını kaybetmeden önce 2'nci Lig'deki şampiyonluk kupasını götürmüştü. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da şampiyonluk Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan kadın hentbol takımı ikincilik şiltini Ferdi Zeyrek'in mezarına götürmüştü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.