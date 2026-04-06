Yalçın Küçük kimdir, neden öldü?

Yarım asrı aşan yazın hayatında sayısız kitaba imza atan ve akademik kariyeri boyunca pek çok tartışmanın odağında yer alan usta ismin neden yaşamını yitirdiği netlik kazandı. Peki, yılların dev çınarı Yalçın Küçük neden öldü?

Kısa ve net cevap: 87 yaşındaki Prof. Dr. Yalçın Küçük, bir süredir mücadele ettiği yaşa bağlı çeşitli sağlık sorunları ve hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti! Son yıllarda kamuoyundan bir nebze uzaklaşan ve daha sessiz bir hayat süren ünlü akademisyenin, ilerleyen yaşına bağlı olarak ortaya çıkan kronik sağlık sorunları sebebiyle bir süredir doktor gözetiminde tedavi gördüğü biliniyordu. Ancak yorgun düşen vücudunun tedaviye daha fazla yanıt vermemesi üzerine 6 Nisan 2026 Pazartesi günü yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

Peki, Türkiye siyasi tarihine ve düşünce dünyasına damga vuran bu isim kimdir? İşte o olaylı hayattan satır başları:

Doğum ve Eğitim: 1938 yılında İskenderun'da dünyaya geldi. Eğitim hayatında büyük başarılara imza atarak Türkiye'nin en saygın kurumlarından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (Mülkiye) mezun oldu.

Akademik Kariyeri: Bir dönem Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman olarak görev yaptı. ODTÜ ve Ankara Üniversitesi gibi Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve ekonomi alanında profesörlük yaptı.

Siyasi Hayatı: Türkiye devrimci ve sosyalist hareketinin en çok konuşulan, ezber bozan ve tartışılan isimlerinden biri oldu. Yön, Emek, Yürüyüş gibi dönemin en önemli sol yayın organlarında yazılar kaleme aldı ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) saflarında aktif mücadele etti.

Kitapları ve Etkisi: "Aydın Üzerine Tezler" ve "Türkiye Üzerine Tezler" gibi devasa çalışmalara imza atarak resmi tarih anlatılarına çok sert eleştiriler getirdi. İsim bilim (onomastik) ve Sabetaycılık üzerine yaptığı eşine az rastlanır çalışmalarla özellikle 2000'li yılların Türkiye siyasetinde tartışmaların merkezine oturdu.

Zaman zaman siyasi davalar (Ergenekon vb.) nedeniyle tutuklanarak bir süre cezaevinde de yatan Küçük, hayatı boyunca hem çok yakından takip edilen hem de çok sert eleştirilen "nevi şahsına münhasır" bir aydın olarak Türk tarihine geçti.