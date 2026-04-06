İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Inter'in Roma'yı 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada uzak mesafeden attığı harika golle öne çıkan Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da büyük yankı uyandırdı. İtalyan basını, milli futbolcunun bu etkileyici golünü övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

calendar 06 Nisan 2026 14:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İtalya Serie A'da oynanan mücadelede lider Inter Milan, sahasında AS Roma'yı 5-2 mağlup etti.

Karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu, 45+2. dakikada yaklaşık 30 metreden kaydettiği muhteşem golle ön plana çıktı. Aynı zamanda bir asist de yapan milli futbolcu, performansıyla İtalyan basınında geniş yer buldu.

Çizme medyası, Çalhanoğlu için övgü dolu değerlendirmelerde bulundu.

İşte o yorumlar...

"DÜNYA STANDARTLARINDA BİR GOL"

FC Inter1908: "Dünya standartlarında bir gol. Türkiye formasıyla oynadığı Dünya Kupası play-off maçı onu mental olarak da canlandırdı. San Siro'ya geri döndü ve muhteşem bir golle şov yaptı."

Sport Mediaset: "İlk yarının sonlarına doğru, adeta bir bomba patlattı. Garip bir şekilde ona biraz boş alan bıraktılar ve Türk oyuncu uzaktan, eskiden mucize gol diye adlandırılan gollerden birini attı. Oyun dağıtımında da her zaman isabetliydi."

"ORTA SAHANIN USTASI"

Il Messaggero: "İlk yarıda orta sahanın ustası olan oyuncu, ilk yarının sonunda skoru 2-1'e getiren golü attı. 30 metreden fazla bir mesafeden muhteşem bir golle Svilar'ı mağlup etti. Sağ ayağıyla Thuram'ın 4-1'lik golüne de asist yaptı."

Eurosport İtalya: "Orta sahanın ustası. Maçın başında Svilar'ı zorladı. Ardından ilk yarı bitmeden tekrar denedi ve bu sefer kendi ustalığını sergiledi: güçlü bir pas, kıvrılan ve dönen güçlü bir top, Svilar'a şans tanımadı. Harika bir gol. Ayrıca kornerden Thuram'ın golüne de asist yaptı."

"OLAĞANÜSTÜ, PIRLO'YU HATIRLATTI"

Leggo: "Oyununda asil bir duruş sergiliyor ve doğru anın geldiğine karar verdiğinde, ceza sahası dışından yaptığı muhteşem bir vuruşla Svilar'ı alt ediyor. Olağanüstü."

Il Mattino: "Roma oyuncularının yaptığı bir dizi hatadan faydalanarak güçlü bir şutla skoru 2-1'e getirdi. Ardından Thuram'a asist yaptı."

Sky Sport: "Inter-Roma maçında Çalhanoğlu muhteşem bir uzak mesafe golü attı. Çalhanoğlu'nun San Siro'da attığı 2-1'lik geçici gol alkışı hak ediyor. Türk orta saha oyuncusu, Svilar'ı bile şaşırtan inanılmaz bir yörüngeyle 30 metreden şut çekti. Top ileri doğru döndü ve Pirlo'nun 'lanetli' şutunu hatırlatan bir bitiriş oldu."

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
