Edoardo Bove'den Jose Mourinho itirafı!

2024 Aralık... İtalya Serie A'da oynanan Fiorentina - Inter maçında Fiorentina'dan Edoardo Bove, kalbinde yaşadığı sorunun ardından yere yığıldı.



Fiorentina, Inter maçında yerde kalan Bove için daha sonra yaptığı açıklamada İtalyan futbolcunun entübe edildiğini açıkladı.



Kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle futboldan bir süre uzak kalan 23 yaşındaki futbolcu, bu yıl sahalara geri döndü.



Kalbine takılan defibrilatör nedeniyle İtalya'da oynanması yasak olan Bove, 2026'nın ocak ayında bonservisinin bulunduğu Roma'dan serbest bir transfer olarak Watford'a imza attı.



YAŞADIKLARINI ANLATTI



Daily Mail'e konuşan Bove, yaşadığı zorlu süreci anlattı.



JOSE MOURINHO İTİRAFI



Roma'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho için itirafta bulunan ve Portekizli teknik adamın, rahatsızlığının ardından kendisine ilk mesaj atanlardan biri olduğunu söyleyen Edoardo Bove, "Jose Mourinho, birlikte çalıştığı her oyuncu için endişelenir, bazılarında daha fazla. Hemen bana mesaj gönderdi. Cevap veremediğim için ailemle konuşmayı başardı. Onunla inanılmaz bir ilişkim var. Mourinho, ailem ve benim için çok önemli bir kişi." dedi.



Sahada yaşadığı anları anlatan İtalyan futbolcu, "Hatırladığım son şey, yere düşmemdi. Ne olduğunu bilmeden hastanede uyandım. Trafik kazası geçirdiğimi sandım. Tüm bunlar yaşanmadan önce kendimi bir süper kahraman gibi hissediyordum. Doktorlar bir daha futbol oynayamayacağımı söylediler. "Peki ne yapacağım?" diye düşünüyordum. Çok zor günlerdi, her şey ters gidiyordu. Zordu ama bunlar da yolculuğun bir parçası oldu. İşlerinden gidişatından memnunum. Bir yılda daha önce yaşadıklarımdan daha fazlasını öğrendim." sözlerini sarf etti.



"BANA ACI VERMEDİ"



Kalbine takılan defibrilatörün her şeyi değiştirdiğini söyleyen Bove, "İlk ayda yan yatmak zor oluyor. Aynaya bakıp farklı olduğunu gördüğünüzde, bu acı verebilir ama bana acı vermedi. Hiç hayal kırıklığına uğramadım. Böyle bir şeyi genç yaşta yaşadığım için şanslıyım. 22 yaşındaydım ve bunun gerçekte ne anlama geldiğini anlayacak kadar olgun, aynı zamanda bir gencin enerjisine ve gücüne sahiptim." diye konuştu.



8 MAÇTA 1 GOL



Watford ile birlikte bu yıl futbola geri dönen Bove, İngiliz ekibinde şu ana kadar 8 maça çıktı ve 1 gol attı.







