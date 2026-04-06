06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı 7 Nisan Salı günü başlıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Bayern Münih ile karşılaşacak.

calendar 06 Nisan 2026 11:38
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı 7 Nisan Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde yarın ve 8 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma oynanacak.

Bu turda rövanş maçları, 14-15 Nisan'da yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

"Devler Ligi"nde tamamı TSİ 22.00'de oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

7 Nisan Salı:

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

8 Nisan Çarşamba:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
