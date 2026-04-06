05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Galatasaray'da deplasman sendromu!

Galatasaray, bu sezon zorluk derecesi yüksek deplasman maçlarında istediği sonucu alamıyor.

calendar 06 Nisan 2026 08:57
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon kağıt üzerinde zorluk düzeyi yüksek deplasman maçlarında istediği sonucu almakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon boyunca kritik deplasmanlardan sadece 2 galibiyet çıkartabildi.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a Almanya'da 5-1 yenildi. Fransa'da Monaco'ya 1-0 kaybeden Galatasaray, İngiliz devi Manchester City'ye 2-0, İtalya'nın güçlü temsilcilerinden Juventus'a 3-2 ve son olarak Liverpool'a 4-0'lık skorla kaybetti. Sadece Ajax'ı yenebildi.

Avrupa'daki kritik deplasman maçlarında kötü sonuçlar alan Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı büyük maçlarda da deplasmanda sadece 1 kez gülebildi. Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bir başka ezeli rakibi Beşiktaş'ı ise deplasmanda 1-0'lık skorla devirmeyi başardı. Galatasaray, sezonun belki de kırılma maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
