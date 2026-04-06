N'Golo Kante'den derbide fark yaratan performans

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Beşiktaş derbisinde mücadele gücüyle dikkatleri üzerine çekti.
Dünyaca ünlü Fransız yıldız maç boyunca orta sahada etkili performans sergileyerek siyah-beyazlıların ataklarını başarıyla kesti, alkış aldı.
Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş maçında 19 ikili mücadeleninin 11'ini kazandı.
10 sahipsiz top kazanan Kante'nin 2 engellediği şut vardı. 58 pasın 49'unda isabet sağladı.
