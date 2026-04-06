06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Galatasaray'da gerçek bir joker: Roland Sallai!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçında Roland Sallai'ye en uçta forma verebilir.

calendar 06 Nisan 2026 10:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da gerçek bir joker: Roland Sallai!
Galatasaray'a kanat oyuncusu olarak transfer edilen Roland Sallai, sarı-kırmızılılarda jokere dönüştü.

Galatasaray'da iki sezondur ağırlıklı olarak sağ bekte görev yapan Sallai, kanatlar ve 10 numarada da forma giydi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında sahada yokları oynayan Mauro Icardi'yi Göztepe ile oynanacak erteleme maçında kulübeye çekmeyi düşünüyor.

İKİ İSİM ARASINDA KARAR

Okan Buruk, bu düşüncesi ile birlikte Victor Osimhen'in de yokluğunda Göztepe maçında en uçta iki isim arasında karar verecek.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Göztepe maçında en uçta Barış Alper Yılmaz'ı oynatmayı düşünüyor. Macaristan Milli Takımı'nda en uçta görev yapan Sallai'nin de Göztepe maçında bu bölgede görev alması ihtimaller arasında yer alıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan Roland Sallai, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
