Galatasaray'da gerçek bir joker: Roland Sallai!

Galatasaray'a kanat oyuncusu olarak transfer edilen Roland Sallai, sarı-kırmızılılarda jokere dönüştü.
Galatasaray'da iki sezondur ağırlıklı olarak sağ bekte görev yapan Sallai, kanatlar ve 10 numarada da forma giydi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında sahada yokları oynayan Mauro Icardi'yi Göztepe ile oynanacak erteleme maçında kulübeye çekmeyi düşünüyor.
İKİ İSİM ARASINDA KARAR
Okan Buruk, bu düşüncesi ile birlikte Victor Osimhen'in de yokluğunda Göztepe maçında en uçta iki isim arasında karar verecek.
Sarı-kırmızılı teknik adam, Göztepe maçında en uçta Barış Alper Yılmaz'ı oynatmayı düşünüyor. Macaristan Milli Takımı'nda en uçta görev yapan Sallai'nin de Göztepe maçında bu bölgede görev alması ihtimaller arasında yer alıyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan Roland Sallai, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
