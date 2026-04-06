05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

İşte Gheorghe Hagi'nin Romanya'dan kazanacağı maaş

Romanya'da görevden ayrılan teknik direktör Mircea Lucescu yerine Gheorghe Hagi, göreve başlayacak. Gheorghe Hagi'nin aylık 27 bin euro maaş alacağı ortaya çıktı.

calendar 06 Nisan 2026 09:22
Haber: Sporx.com dış haberler
Romanya Milli Takımı'nın başına geçecek olan Gheorghe Hagi'nin aylık 27 bin euro maaş alacağı ortaya çıktı.

Mircea Lucescu'nun Romanya milli takımındaki görevi, Slovakya'ya 0-2 yenildikleri maçın ardından sona erdi.

Lucescu, kalp sorunları nedeniyle Bratislava'daki maçta yedek kulübesinde yer alamadı ve Bükreş Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Böylece, Lucescu'nun kariyerindeki son maç Türkiye – Romanya oldu.

Gheorghe Hagi'nin Romanya milli takımındaki teknik direktörlük sözleşmesindeki tüm rakamlar
Romanya'dan Fanatik'in haberine göre; Gheorghe Hagi milli takımda Mircea Lucescu ile aynı maaşı alacak, aylık 27.000 avro. Yıllık brüt maaşı ise 324 bin Euro olacak.

Hagi'nin teknik direktör olarak ilk maçı, 2 Haziran'da Tiflis'te Gürcistan ile oynanacak bir hazırlık maçı olarak planlandı.

EURO VE DÜNYA KUPASI İÇİN PRİM

Gheorghe Hagi'nin iki performans primi de sözleşmede yer aldı.

Romanya milli takımının Euro 2028'e katılmaya hak kazanması, Hagi'ye 300.000 Euro'luk bir prim kazandıracak.

Gheorghe Hagi, Romanya'yı Dünya Kupası'na götürmeyi başarırsa, 500.000 Euro bonus kazanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
