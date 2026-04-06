İşte Gheorghe Hagi'nin Romanya'dan kazanacağı maaş

Romanya Milli Takımı'nın başına geçecek olan Gheorghe Hagi'nin aylık 27 bin euro maaş alacağı ortaya çıktı.



Mircea Lucescu'nun Romanya milli takımındaki görevi, Slovakya'ya 0-2 yenildikleri maçın ardından sona erdi.



Lucescu, kalp sorunları nedeniyle Bratislava'daki maçta yedek kulübesinde yer alamadı ve Bükreş Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Böylece, Lucescu'nun kariyerindeki son maç Türkiye – Romanya oldu.



Gheorghe Hagi'nin Romanya milli takımındaki teknik direktörlük sözleşmesindeki tüm rakamlar

Mircea Lucescu'nun sözleşmesindeki gibi olacak.



Romanya'dan Fanatik'in haberine göre; Gheorghe Hagi milli takımda Mircea Lucescu ile aynı maaşı alacak, aylık 27.000 avro. Yıllık brüt maaşı ise 324 bin Euro olacak.



Hagi'nin teknik direktör olarak ilk maçı, 2 Haziran'da Tiflis'te Gürcistan ile oynanacak bir hazırlık maçı olarak planlandı.



EURO VE DÜNYA KUPASI İÇİN PRİM



Gheorghe Hagi'nin iki performans primi de sözleşmede yer aldı.



Romanya milli takımının Euro 2028'e katılmaya hak kazanması, Hagi'ye 300.000 Euro'luk bir prim kazandıracak.



Gheorghe Hagi, Romanya'yı Dünya Kupası'na götürmeyi başarırsa, 500.000 Euro bonus kazanacak.



