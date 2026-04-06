Fenerbahçe'de Nene'nin emekleri sonuç verdi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 90+11'de gelen golle 1-0 mağlup ederken, maçın gizli kahramanlarından biri Nene oldu.
Karşılaşmaya yüksek tempoyla başlayan genç oyuncu, henüz ilk dakikalarda Marco Asensio'nun pasında rakiplerini geçerek önemli bir fırsat yakaladı ancak bu pozisyondan yararlanamadı. Mücadele boyunca sahada basmadık yer bırakmayan Nene, pres gücü ve hareketliliğiyle dikkat çekti.
Maçın kırılma anı ise uzatma dakikalarında geldi. 90+8'de rakip ceza sahasında düşürülen Nene, takımına penaltı kazandırarak galibiyetin kapısını araladı. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Kerem Aktürkoğlu, skoru belirlerken, bu golün hazırlayıcısı ise Nene oldu.
Kaçırdığı fırsata rağmen oyundan düşmeyen ve mücadelesini sürdüren genç futbolcu, kazandırdığı penaltıyla derbinin kaderine doğrudan etki ederek galibiyetin mimarları arasında yer aldı.
Karşılaşmaya yüksek tempoyla başlayan genç oyuncu, henüz ilk dakikalarda Marco Asensio'nun pasında rakiplerini geçerek önemli bir fırsat yakaladı ancak bu pozisyondan yararlanamadı. Mücadele boyunca sahada basmadık yer bırakmayan Nene, pres gücü ve hareketliliğiyle dikkat çekti.
Maçın kırılma anı ise uzatma dakikalarında geldi. 90+8'de rakip ceza sahasında düşürülen Nene, takımına penaltı kazandırarak galibiyetin kapısını araladı. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Kerem Aktürkoğlu, skoru belirlerken, bu golün hazırlayıcısı ise Nene oldu.
Kaçırdığı fırsata rağmen oyundan düşmeyen ve mücadelesini sürdüren genç futbolcu, kazandırdığı penaltıyla derbinin kaderine doğrudan etki ederek galibiyetin mimarları arasında yer aldı.