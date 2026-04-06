06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Fenerbahçe'de Nene'nin emekleri sonuç verdi

Dorgeles Nene, sahada yoğun mücadele sergileyip 90+8'de kazandırdığı penaltıyla Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında 1-0 galip gelmesinde kilit rol oynadı.

06 Nisan 2026 09:55
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 90+11'de gelen golle 1-0 mağlup ederken, maçın gizli kahramanlarından biri Nene oldu.

Karşılaşmaya yüksek tempoyla başlayan genç oyuncu, henüz ilk dakikalarda Marco Asensio'nun pasında rakiplerini geçerek önemli bir fırsat yakaladı ancak bu pozisyondan yararlanamadı. Mücadele boyunca sahada basmadık yer bırakmayan Nene, pres gücü ve hareketliliğiyle dikkat çekti.

Maçın kırılma anı ise uzatma dakikalarında geldi. 90+8'de rakip ceza sahasında düşürülen Nene, takımına penaltı kazandırarak galibiyetin kapısını araladı. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Kerem Aktürkoğlu, skoru belirlerken, bu golün hazırlayıcısı ise Nene oldu.

Kaçırdığı fırsata rağmen oyundan düşmeyen ve mücadelesini sürdüren genç futbolcu, kazandırdığı penaltıyla derbinin kaderine doğrudan etki ederek galibiyetin mimarları arasında yer aldı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
