İlker Yağcıoğlu'ndan derbi sonrası şampiyonluk iddiası

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'de 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eren Beşiktaş derbisini TRT Spor'da değerlendirdi.
Maçta iki tane kırılma anı yaşandığını belirten Yağcıoğlu, "İlk 45 dakika daha keyifli oldu. Daha maçın 28. saniyesinde Fenerbahçe Nene'yle golü bulabilirdi. Zoru başardı Nene. Sonra Beşiktaş'ın maçı dengelediğini gördük. İki tane kırılma anı var. Asensio'nun çıkması Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikadaki bütün oyununu etkiledi. Daha diri bir Beşiktaş vardı ve Fenerbahçe'ye çok fazla pozisyon imkanı tanımadı. Beşiktaş adına da Murillo'nun oyundan çıkması facia oldu. Oraya Gökhan Sazdağı girdi. 16 dakikada 9 top kaybı, biri asist falan..." dedi.
Fenerbahçe'nin galibiyeti hak ettiğini ifade eden İlker Yağcıoğlu, "Derbide 4 tane yüzde 100 pozisyona girip atamıyorsan nasıl şampiyon olacaksın diyecektik. Oyunun bu dakikaya kadar gelmesini sağlayan Ersin Destanoğlu oldu. Fenerbahçe'nin ikinci devredeki oyunuyla galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. İkinci yarıda oyunu tamamen Beşiktaş yarı sahasına yığdı. İlk yarıda üretemediği kadar pozisyon üretti" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin son saniyedeki penaltı golüyle şampiyonluk yarışına tutunduğunu söyleyen Yağcıoğlu, "Herhalde bütün bir hafta oyunun sonundaki penaltı pozisyonunu konuşacağız. Ben şunu söyleyeyim; Maçı kazanması Fenerbahçe'yi bir anda üçüncülükten şampiyonluk yarışının içine soktu. Son saniyede gelen penaltı yarışın nefes nefese devam edeceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.
Guendouzi'ye ayrı parantez açan Yağcıoğlu, "Sidiki Cherif kaçırmasına rağmen etkili bir oyun ortaya koydu. Umarım Asensio'nun sakatlığı ciddi değildir. Guendouzi'yi beğendim. Bence Fenerbahçe'nin en iyi isimlerinden biriydi. Tamam mı devam mı maçıydı Fenerbahçe için iyi bir galibiyet oldu, tebrik ederim" sözlerini sarf etti.
İLKER YAĞCIOĞLU'NDAN ŞAMPİYONLUK YARIŞI SÖZLERİ
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan ünlü yorumcu, "Normal şartlarda Fenerbahçe, Galatasaray derbisine 2 galibiyetle gider; Kayserispor ve Rizespor. Galatasaray için Gençlerbirliği maçı çok sıkıntılı olabilir. Nasıl bir Galatasaray izleyeceğimizi de bilmiyoruz. Toparlanıp mı dönecekler yoksa Göztepe maçında puan kaybıyla iş krize mi dönecek?" dedi.
Son olarak Okan Buruk'un krizle hiç yüzleşmediğini dile getiren Yağcıoğlu, "Okan hoca hiç kriz yaşamadı. Bu da bir kriz değil daha. Galatasaray gidip Göztepe'yi yenerse buradan çıkar ama orada takılırsa ondan sonra farklı bir yere gider, tam bir krizin içine düşer Okan hoca" diyerek sözlerini tamamladı.
