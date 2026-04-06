05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Okan Buruk: "Başarılarımızı çekemiyorlar"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında konuştu. Sarı-kırmızılı futbolcular da söz verdi. İşte Galatasaray soyunma odasında yaşananlar...

calendar 06 Nisan 2026 08:35
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Başarılarımızı çekemiyorlar'
Soyunma odasındaki kavganın yankıları sürerken teknik direktör Okan Buruk, "Gördünüz bize neler yaptılar. Başarılarımızı kimse çekemiyor. Şampiyonluk koşusuna bugünden itibaren başlıyoruz" dedi. Futbolcular da söz verdi.

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında 2-1 yenilince Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı başka bir hal aldı. Artık puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle daha çok hırslandı. Trabzon'da soyunma odasında yaşanan gerginliklere karşı öfkeli olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcularıyla bir toplantı yaptı ve önemli ifadeler kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, "Hepiniz gördünüz bize neler yaptılar. Şampiyonluklarımızı kıskanan ve çekemeyenler var" diyen Buruk, "Bu mağlubiyet bir milat olsun. Ligin en iyi takımı biziz. İstersek, başarırız ve kimse yanımıza yaklaşamaz. Kalan maçları kazanıp şampiyon olacağız. Biliyorum ve inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başta Abdülkerim olmak üzere tüm futbolcular tecrübeli teknik adama şampiyonluk sözü verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
