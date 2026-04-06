Okan Buruk: 'Başarılarımızı çekemiyorlar'

Soyunma odasındaki kavganın yankıları sürerken teknik direktör Okan Buruk, "Gördünüz bize neler yaptılar. Başarılarımızı kimse çekemiyor. Şampiyonluk koşusuna bugünden itibaren başlıyoruz" dedi. Futbolcular da söz verdi.
Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında 2-1 yenilince Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı başka bir hal aldı. Artık puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle daha çok hırslandı. Trabzon'da soyunma odasında yaşanan gerginliklere karşı öfkeli olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcularıyla bir toplantı yaptı ve önemli ifadeler kullandı.
Sözcü'de yer alan habere göre, "Hepiniz gördünüz bize neler yaptılar. Şampiyonluklarımızı kıskanan ve çekemeyenler var" diyen Buruk, "Bu mağlubiyet bir milat olsun. Ligin en iyi takımı biziz. İstersek, başarırız ve kimse yanımıza yaklaşamaz. Kalan maçları kazanıp şampiyon olacağız. Biliyorum ve inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Başta Abdülkerim olmak üzere tüm futbolcular tecrübeli teknik adama şampiyonluk sözü verdi.
Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında 2-1 yenilince Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı başka bir hal aldı. Artık puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle daha çok hırslandı. Trabzon'da soyunma odasında yaşanan gerginliklere karşı öfkeli olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcularıyla bir toplantı yaptı ve önemli ifadeler kullandı.
Sözcü'de yer alan habere göre, "Hepiniz gördünüz bize neler yaptılar. Şampiyonluklarımızı kıskanan ve çekemeyenler var" diyen Buruk, "Bu mağlubiyet bir milat olsun. Ligin en iyi takımı biziz. İstersek, başarırız ve kimse yanımıza yaklaşamaz. Kalan maçları kazanıp şampiyon olacağız. Biliyorum ve inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Başta Abdülkerim olmak üzere tüm futbolcular tecrübeli teknik adama şampiyonluk sözü verdi.