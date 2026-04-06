Wilfried Singo yeniden stopere geçiyor

Galatasaray'da sağ bekteki performansı ile dikkat çeken Wilfried Singo, yeniden stoper geçiyor.
Trabzon'da maçın bitiş düdüğünün ardından gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oynayacak isim belli oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, Göztepe maçında Abdülkerim yerine stoperde Singo'ya forma verecek.
Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı maçta savunmanın ortasında Singo ve Davinson Sanchez görev yapacak.
Okan Buruk, Göztepe maçında sağ bekte ise Sacha Boey'a forma vermeyi planlıyor.
