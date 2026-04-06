06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Çorum FK, evinde Bodrum FK ile karşılaşacak!

1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK, evinde 7 Nisan Salı günü sahasında Sipay Bodrum FK ile mücadele edecek.

06 Nisan 2026 12:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK, evinde Bodrum FK ile karşılaşacak!
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında 7 Nisan Salı günü sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Sinan Osmanoğlu, Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

Ligin 33. haftasındaki Bandırmaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Gürler'in oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Bodrum FK, 4-0 kazanmıştı.

Ligde 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Çorum FK, 62 puanla 4'üncü, 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 60 puan toplayan Bodrum FK ise 5'nci sırada haftaya girdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
