06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0DA
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Maç sırasında kalp krizi geçiren Mehmet Bebe toprağa verildi

Sakarya'da oynanan Ampute Futbol Süper Ligi karşılaşması sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe, memleketi Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

calendar 06 Nisan 2026 13:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sakarya'da oynanan Ampute Futbol Süper Ligi maçı sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe, memleketi Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi karşılaşmasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile dün Sakarya'da karşılaşan Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünün kalp krizi geçirerek ölen antrenörü Bebe'nin naaşı uçakla memleketine getirildi.

Bebe'nin cenazesi Hilvan İlçesine bağlı Saluca Mahallesi'ndeki Saluca Camisinde kılınan namazın ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, dün Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünü Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada ağırlamış, 1-1 berabere devam eden müsabakanın 17. dakikasında mola verildiği esnada hakemlere su ikram eden konuk takımın antrenörü Mustafa Bebe, bir anda yere yığılmıştı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bebe, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.