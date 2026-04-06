Yazın en büyük transferlerinden biri olabilir: Vinicius kararı bekleniyor

Real Madrid, yıldız oyuncusu Vinicius Junior ile sözleşme yenileme görüşmelerinde kritik bir aşamaya geldi. İspanyol basınında yer alan iddialara göre kulüp, Brezilyalı futbolcuya mevcut şartlar dahilinde son teklifini sundu. Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamazken, görüşmelerin geleceği belirsizliğini koruyor.

TEAMtalk'ta yer alan habere göre Vinicius'un temsilcileri Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin durumunu yakından takip ediyor. Premier Lig'den Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Manchester City'nin yanı sıra PSG ve Bayern Münih gibi devlerin de oyuncuyla ilgilenebileceği öne sürülüyor. Suudi Arabistan seçeneği de ihtimaller arasında gösteriliyor.

Sözleşme görüşmelerinde en önemli başlığın maaş olduğu belirtiliyor. Vinicius'un, takım arkadaşı Kylian Mbappe seviyesine yakın bir ücret talep ettiği ifade edilirken, Real Madrid'in sunduğu teklifin bu beklentinin altında kaldığı iddia ediliyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin uzun süredir devam etmesine rağmen somut bir anlaşma sağlanabilmiş değil.

İspanyol basınında yer alan bazı değerlendirmelere göre, görüşmelerin kısa vadede hız kazanması beklenmiyor ve sürecin yaz aylarına kadar uzayabileceği konuşuluyor. Real Madrid'in ise sözleşme uzatma konusunda önceliğini koruduğu, ancak anlaşma sağlanamaması durumunda alternatif senaryoları da değerlendirebileceği ifade ediliyor.

Bu sezon performansını sürdüren Vinicius Junior, tüm kulvarlarda çift haneli gol ve asist katkısı verirken, zaman zaman taraftar tepkileriyle de karşı karşıya kaldı. Buna rağmen oyuncunun önceliğinin Real Madrid'de kalmak olduğu biliniyor.

Transfer piyasasında Premier Lig kulüplerinin kanat oyuncusu arayışı dikkat çekerken, Vinicius'un ismi bu bağlamda sık sık gündeme geliyor. Öte yandan kulübün orta saha yapılanmasıyla ilgili farklı planlar üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

Daha önce çıkan transfer iddiaları dönem dönem yalanlanmış olsa da, sözleşme sürecinin uzaması oyuncunun geleceğine dair soru işaretlerini artırmış durumda. 2026 Dünya Kupası'nın ise hem oyuncunun piyasa değeri hem de sözleşme süreci açısından belirleyici bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.

Sezon sonunda tarafların nasıl bir karar alacağı merak konusu. Real Madrid ile yeni sözleşme ihtimali masada kalmaya devam ederken, olası bir transfer senaryosu da futbol gündeminin en önemli başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.

Vinicius Junior – Kısa Profil

Kulüp: Real Madrid

Yaş: 25

Milliyet: Brezilya

Pozisyon: Sol kanat

Sözleşme bitişi: Haziran 2027

2025-26 sezonu (tüm kulvarlar)

• Çift haneli gol ve asist katkısı

Öne çıkan başlıklar

• Sözleşme görüşmeleri devam ediyor

• Maaş beklentisi üst seviyede

• Avrupa devlerinin ilgisi iddia ediliyor

• 2026 Dünya Kupası kritik eşik olarak görülüyor