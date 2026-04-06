Tüpraş Stadyumu'nda tepki pankartı!

Beşiktaş camiası, Fenerbahçe derbisinde 90+7'de verilen penaltı kararına tepkilerini sürdürüyor.
Maç sonrası başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcuların tepkilerinin yanısıra sosyal medyadan da birçok tepki paylaşımı yapıldı.
Bu sabah saatlerinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu dış cephesine 'Kukla VAR' pankartı asılarak tepkiler devam etti.
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu dış cephesine 'Kukla VAR' pankartı asıldı.pic.twitter.com/tBQax73TC6
— Sporx (@sporx) April 6, 2026