06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-272'
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Jari Litmanen, 55 yaşında futbola geri döndü!

Fin futbol efsanesi Jari Litmanen, Kalev Tallinn III takımına imza atarak 55 yaşında sahalara geri döndü.

calendar 06 Nisan 2026 16:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Finlandiya futbolunun unutulmaz isimlerinden Jari Litmanen, 55 yaşında yeniden sahalara döndü.

En son 2011/12 sezonunda HJK Helsinki forması giyen deneyimli futbolcu, Estonya'da Kalev Tallinn III ile anlaşarak kariyerine yeni bir başlangıç yaptı.

Litmanen, 1995 yılında Ajax'ın Şampiyonlar Ligi zaferinde takımın en önemli parçalarından biri olarak öne çıkmıştı.

Kariyeri boyunca Liverpool FC, FC Barcelona ve Fulham FC gibi dev kulüplerde de forma giyen tecrübeli orta saha, Finlandiya Milli Takımı ile 137 karşılaşmaya çıktı.

Başarılı futbolcu, kariyerinde 10 kez Yılın Futbolcusu seçilirken, 1995/96 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı unvanını elde etti.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.