Jari Litmanen, 55 yaşında futbola geri döndü!

Finlandiya futbolunun unutulmaz isimlerinden Jari Litmanen, 55 yaşında yeniden sahalara döndü.



En son 2011/12 sezonunda HJK Helsinki forması giyen deneyimli futbolcu, Estonya'da Kalev Tallinn III ile anlaşarak kariyerine yeni bir başlangıç yaptı.



Litmanen, 1995 yılında Ajax'ın Şampiyonlar Ligi zaferinde takımın en önemli parçalarından biri olarak öne çıkmıştı.



Kariyeri boyunca Liverpool FC, FC Barcelona ve Fulham FC gibi dev kulüplerde de forma giyen tecrübeli orta saha, Finlandiya Milli Takımı ile 137 karşılaşmaya çıktı.



Başarılı futbolcu, kariyerinde 10 kez Yılın Futbolcusu seçilirken, 1995/96 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı unvanını elde etti.



