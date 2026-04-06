06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-0
06 Nisan
Girona-Villarreal
0-04'
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-0
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
0-020'

Kupa Voley'de final'in adı belli oldu!

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'de Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılıların finaldeki rakibi Ziraat Bankkart.

calendar 06 Nisan 2026 21:18 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 21:40
Fotoğraf: Galatasaray.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'de Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

ESTÜ Spor Salonunda oynanan müsabakayı Galatasaray 3-1'lik skorla kazanarak finale adını yazdırdı.

Galatasaray HDI Sigorta, finalde 7 Nisan Salı günü saat 19.00'da Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

Salon: ESTÜ Spor Salonu

Hakemler: İsmail Yıldırım, Cihan Erkan Türker

Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Onur Günaydı, Can Koç)

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Marttilla, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Galvez)

Setler: 25-23, 25-19, 21-25, 27-25

Süre: 126 dakika

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.