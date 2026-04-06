06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-0
06 Nisan
Girona-Villarreal
1-077'
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-0
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
1-090'

Nicolo Melli: ''Elimizden gelenin en iyisini yapacağız''

EuroLeague'in 36. haftasında Bulgaristan'da Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius ve Nicolo Melli açıklamalarda bulundu.

06 Nisan 2026 23:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'in 36. haftasında 7 Nisan Salı günü Bulgaristan'da Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, müsabakada İsrail ekibinin hücum etkinliklerini yavaşlatmaları gerektiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Jasikevicius, rakiplerinin çok formda olduğunu belirterek, "Rakibimiz her maçta çok fazla sayı buluyor. Hücum açısından en yetenekli ve tecrübeli ekiplerden biri. Yani önümüzde büyük bir meydan okuma var. Özellikle hücum üretkenliklerini yavaşlatmamız gerekiyor. Farklı savunma oyunlarına karşı kendi oyunumuzu oynamaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

İtalyan basketbolcu Nicolo Melli ise şu değerlendirmede bulundu:

"Çok iyi ve yetenekli bir takıma karşı zorlu bir mücadele olacak. Normal sezonu güçlü bir şekilde bitirmek ve play-off'lara hazırlanmak için önümüzde sadece üç maç kaldı. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üç karşılaşmayı da kazanmaya çalışacağız ama adım adım ilerleyeceğiz; şu anda sadece bu maça odaklanıyoruz."

Hapoel IBI-Fenerbahçe Beko mücadelesi 7 Nisan saat 19.00'da Arena 8888 Sofya'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
