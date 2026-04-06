06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-0
06 Nisan
Girona-Villarreal
1-0
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-0
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
1-0

Napoli, zirve yarışında Milan'ı Politano ile yıktı!

İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Napoli, sahasında Milan'ı 1-0 mağlup etti.

calendar 06 Nisan 2026 23:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Napoli ile Milan karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Napoli, 1-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golü dakika 79'da Matteo Politano kaydetti.

Antonio Conte, yönetimindeki Napoli, ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 65'e yükseltti. Milan, 63 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Napoli, Parma deplasmanına gidecek. Milan, Udinese'yi ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
