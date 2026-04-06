Sinop Valisi'nden stadyum incelemesi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile 18 Nisan'da karşılaşacağı Sinop Şehir Stadı'nda incelemelerde bulundu.Karşılaşma için statta yürütülen çalışmaları denetleyen Vali Özarslan, yetkililerden bilgi aldı.Stat içerisi ve çevresindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özarslan, 18 Nisan'ın Sinop açısından tarihi bir gün anlamı taşıdığını söyledi.Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Sinop'un 18 Nisan'da ilk kez milli bir müsabakaya ev sahipliği yapacağını vurgulayan Özarslan, "dedi.Stattaki hazırlıkların artık son aşamaya geldiğini aktaran Vali Özarslan, böyle önemli bir stadın Sinop'a kazandırılmasında büyük katkıları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.Tüm Sinop halkını maça davet eden Özarslan, şöyle konuştu: