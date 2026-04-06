06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-0
06 Nisan
Girona-Villarreal
1-078'
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-0
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
1-090'

Sinop Valisi'nden stadyum incelemesi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, maçın oynayacağı Sinop Şehir Stadı'nda incelemelerde bulundu

calendar 06 Nisan 2026 22:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sinop Valisi Mustafa Özarslan, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile 18 Nisan'da karşılaşacağı Sinop Şehir Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Karşılaşma için statta yürütülen çalışmaları denetleyen Vali Özarslan, yetkililerden bilgi aldı.

Stat içerisi ve çevresindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özarslan, 18 Nisan'ın Sinop açısından tarihi bir gün anlamı taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Sinop'un 18 Nisan'da ilk kez milli bir müsabakaya ev sahipliği yapacağını vurgulayan Özarslan, "Bundan dolayı Sinop'un spor dostu tüm vatandaşları büyük bir heyecan içerisinde." dedi.

Stattaki hazırlıkların artık son aşamaya geldiğini aktaran Vali Özarslan, böyle önemli bir stadın Sinop'a kazandırılmasında büyük katkıları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tüm Sinop halkını maça davet eden Özarslan, şöyle konuştu:

"Stadyumlar sadece spor tesisi değildir. Stadyumlar bir heyecandır, bir birlik, beraberlik, coşkudur. Bu birlik ve beraberliğin coşkusuna ben tüm vatandaşlarımızı 18 Nisan'da ortak olmaya davet ediyorum. Gelsinler bu coşkuya şahit olsunlar. Tarihi bir an. Böyle tarihi anlarda beraber olmak lazım. Bazı anlar vardır ki yalnızlık olmaz. Bu anlarda eşimizle, dostumuzla, kardeşlerimizle, komşularımızla birlikte olmamız lazım. O zaman o günler anlamlı olur. 18 Nisan'da böyle bir gün. Bugünde ne kadar çok olursak o kadar mutlu oluruz. O kadar kadın milli takımımıza güçlü bir destek veririz."

 
 
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.