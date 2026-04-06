06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-0
06 Nisan
Girona-Villarreal
1-0
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-0
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
1-0

Selçuk İnan'dan G.Saray maçı açıklaması

Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan maç sonu açıklamalarda bulundu.

06 Nisan 2026 23:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, aldıkları bir puanın önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, oyuncularının isteklerini neredeyse harfiyen yerine getirdiğini belirterek, mücadelelerinden memnun olduğunu aktardı.

Karşılaşmayı kazanmaya daha yakın olan taraf olduklarını söyleyen İnan, şöyle konuştu:

"Artık ligin boyu iyice kısalmışken, 6 maç kalmışken böylesine bir maçta puan almak doğruyu söylemek gerekirse bizim için önemliydi. Çok net pozisyonlarımız vardı. Son dakikalarda iki tane net pozisyon. Onlardan biri olsaydı bugün galibiyetle ayrılmış olacaktık. Olmadı ama bir puan da bu kadar iyi bir takım ve bireysel olarak iyi oyunculardan kurulu bir takıma karşı önemli diye düşünüyorum."

Kaleci tercihini Serhat Öztaşdelen'den yana kullanmasına ilişkin soru üzerine, Serhat'a güvendiğini dile getiren İnan, "Şu an en hazır kalecimiz olduğu için ona forma verdim. Görevini de iyi yaptığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan, bir gazetecinin, taraftarın oyunculara tepki gösterdiğini hatırlatması üzerine, "Onlara çok büyük saygı duyuyorum. Oyuncularım taraftarlarımız için mücadele ediyor. Ancak saha içinde oyuncuların kendi taraftarından tepki görmesi kolay aşılabilecek bir durum değil. Bu şartlarda bulunduğumuz yerin değerli olduğunu düşünüyorum ve taraftarlarımızdan destek bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, ligin 29. haftasında Galatasaray ile yapacakları maçla ilgili şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın güçlü yönlerini biliyoruz. Çalışacağız. Eğer doğru bir duruş ve agresif bir oyun ortaya koyarsak tabii ki puan ya da puanlar almak için çabalayacağız. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi biz hangi maça çıkarsak çıkalım rakip ayırt etmeksizin oyuna tutunmaya ve oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Galatasaray maçı da o maçlardan bir tanesi. Aynı zamanda benim için duygusal bir maç olacak. Hayatımın büyük bir bölümünü orada geçirdim. Çok önemli başarılar kazandım. Kaptanlık yaptım, hocalık yaptım. Sağ olsunlar. Benim için ayrıca duygusal bir maç olacak. Onun için de orada olmak için sabırsızlanıyorum. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
