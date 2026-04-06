Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Glint Manisa Basket'i 112-105 mağlup etti.
Bu sonuçla ev sahibi takım 19. galibiyetini aldı. Manisa temsilcisi ise 17. yenilgisini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Uğur Akyıldız
Bahçeşehir Koleji: Flynn 11, Homesley 16, Mitchell 13, Cavanaugh 20, Furkan Haltalı 7, Ford 8, Maxim Mutaf, Williams 11, Göktuğ Baş 6, Hale 20
Glint Manisa Basket: Smith 18, Stevenson 15, Altan Çamoğlu, Pereira 18, Johnson 5, Yiğit Onan 26, Starks 15, Buğra Çal, Martin 8
1. Periyot: 30-25
Devre: 56-56
3. Periyot: 88-81
Beş faulle çıkan: 38.00 Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)
Bahçeşehir Koleji, sahasında Manisa Basket'i devirdi!
Reklam
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|27
|20
|4
|3
|63
|20
|64
|2
|Fenerbahçe
|28
|18
|9
|1
|62
|28
|63
|3
|Trabzonspor
|28
|19
|6
|3
|55
|30
|63
|4
|Beşiktaş
|28
|15
|7
|6
|49
|32
|52
|5
|Göztepe
|27
|12
|10
|5
|32
|20
|46
|6
|Başakşehir
|28
|12
|8
|8
|44
|30
|44
|7
|Samsunspor
|27
|8
|12
|7
|31
|33
|36
|8
|Kocaelispor
|28
|9
|7
|12
|23
|32
|34
|9
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|10
|Alanyaspor
|28
|6
|14
|8
|34
|33
|32
|11
|Konyaspor
|28
|7
|10
|11
|33
|41
|31
|12
|Rizespor
|27
|7
|9
|11
|33
|38
|30
|13
|Antalyaspor
|28
|7
|7
|14
|28
|43
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|28
|6
|7
|15
|28
|39
|25
|16
|Kayserispor
|28
|4
|11
|13
|21
|50
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|28
|5
|5
|18
|26
|48
|20