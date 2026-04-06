Kocaelispor - Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı!

Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Kocaelispor ile RAMS Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

calendar 06 Nisan 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 22:03
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Kocaelispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir puanını 44'e yükseltirken, Kocaelispor ise 34 puana ulaştı.

Teknik direktörlüğünü Selçuk İnan'ın yaptığı Kocaelispor'un ligdeki galibiyet hasreti üç maça çıkarken, Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir de ligde üst üste üçüncü maçında galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kocaelispor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

24. dakikada Operi'nin soldan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada Keita'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Agyei'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45. dakikada soldan kullanılan kornerde Opoku'nun kafa vuruşunun ardından altıpas içinde topla buluşan Kemen'in şutunda, savunmada Smolcic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


55. dakikada Ömer Ali Şahiner'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Shomurodov'un ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.

59. dakikada Shomurodov'un pasıyla topla buluşan Selke'nin ceza sahasından dönerek yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

65. dakikada Kemen'in sağdan ortasında savunmadan seken topa gelişene vuran Operi'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

71. dakikada Kemen'in arka direğe yaptığı ortada Shomurodov'un gelişene vurduğu topu, kaleci Serhat Öztaşdelen çizgiden çıkardı.

81. dakikada Agyei'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Churlinov'un zayıf şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

90+5. dakikada Can Keleş'in pasıyla topla buluşan Rivas'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Ali Yılmaz, Murat Tuğberk Curbay, Murathan Çomoğlu

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Can Keleş), Dijksteel, Smolcic, Muharrem Cinan (Dk. 68 Rivas), Sissoho (Dk. 83 Linetty), Keita (Dk. 83 Samet Yalçın), Show, Agyei, Tayfur Bingöl (Dk. 68 Churlinov), Serdar Dursun

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 83 Da Costa), Harit (Dk. 73 Brnic), Selke (Dk. 60 Bertuğ Yıldırım)

Sarı kart: Dk. 22 Umut Güneş (RAMS Başakşehir)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
