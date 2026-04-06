06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-0
06 Nisan
Girona-Villarreal
1-077'
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-0
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
1-090'

Kerem Aktürkoğlu'nun avukatından açıklama!

Beşiktaş'a son dakikada attığı penaltı golüyle Fenerbahçe'yi yarışta tutan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada kendisini ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik hukuki süreç başlatacak.

06 Nisan 2026 22:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyada siber zorbalığa maruz kaldı.

Kerem Aktürkoğlu ve ailesine sosyal medya hesapları üzerinden küfür ile hakaretler edildiği gözlemlendi.

Milli yıldızın avukatlık şirketi, yaşananların ardından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Son zamanlarda bazı sosyal medya siteleri üzerinden, müvekkilimiz Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik sistematik bir şekilde hakeret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Hukuki sürecin başlatılacağı belirtilirken, "Sosyal medya üzerinden yapılan bu tarz paylaşımlar cezai ve hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Sosyal medya mecralarında müvekkilimize yönelik ifade özgürlüğünü aşan kişiler hakkında cezai işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile 37 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 12 gol 7 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
