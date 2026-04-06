Hentbolda 50. Yıl Federasyon Kupası'nın kura çekimi yapıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 50. Yıl Federasyon Kupası'nda "Sekizli Finaller"in kuraları çekildi.



Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda, THF Genel Sekreter Vekili Avni Mutlu tarafından çekilen kura neticesinde çeyrek final eşleşmeleri ve kupa ağacı belli oldu.



Erkekler ve kadınlarda 8'er takım, 6-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da kupa için mücadele edecek. Müsabakalar, THF Beykoz Spor Ormanı Yeni Spor Salonu ile Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda oynanacak.



50. Yıl Federasyon Kupası'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:



KADINLAR



Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (A eşleşmesi)



Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yurdum (B eşleşmesi)



Ortahisar Belediyespor-Odunpazarı (C eşleşmesi)



Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe (D eşleşmesi)



Yarı final:



D eşleşmesi galibi-B eşleşmesi galibi



C eşleşmesi galibi-A eşleşmesi galibi



ERKEKLER



Beykoz Belediyespor-İstanbul Gençlik (A eşleşmesi)



Spor Toto-Güneysu (B eşleşmesi)



Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (C eşleşmesi)



Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (D eşleşmesi)



Yarı final:



D eşleşmesi galibi-B eşleşmesi galibi



C eşleşmesi galibi-A eşleşmesi galibi



