06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-033'
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-076'
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Hentbolda 50. Yıl Federasyon Kupası'nın kura çekimi yapıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu, Federasyon Kupası'nda "Sekizli Finaller"in kuraları çekti.

calendar 06 Nisan 2026 20:01
Haber: AA, Fotoğraf: THF
Hentbolda 50. Yıl Federasyon Kupası'nın kura çekimi yapıldı
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 50. Yıl Federasyon Kupası'nda "Sekizli Finaller"in kuraları çekildi.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda, THF Genel Sekreter Vekili Avni Mutlu tarafından çekilen kura neticesinde çeyrek final eşleşmeleri ve kupa ağacı belli oldu.

Erkekler ve kadınlarda 8'er takım, 6-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da kupa için mücadele edecek. Müsabakalar, THF Beykoz Spor Ormanı Yeni Spor Salonu ile Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda oynanacak.

50. Yıl Federasyon Kupası'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

KADINLAR

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (A eşleşmesi)

Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yurdum (B eşleşmesi)

Ortahisar Belediyespor-Odunpazarı (C eşleşmesi)

Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe (D eşleşmesi)

Yarı final:

D eşleşmesi galibi-B eşleşmesi galibi

C eşleşmesi galibi-A eşleşmesi galibi

ERKEKLER

Beykoz Belediyespor-İstanbul Gençlik (A eşleşmesi)

Spor Toto-Güneysu (B eşleşmesi)

Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (C eşleşmesi)

Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (D eşleşmesi)

Yarı final:

D eşleşmesi galibi-B eşleşmesi galibi

C eşleşmesi galibi-A eşleşmesi galibi

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
