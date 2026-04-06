Juventus, Genoa'yı iki golle geçti!

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Juventus, Genoa'yı konuk etti.
Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Bremer ile 17. dakikada Weston McKenniekaydetti.
Genoa'da Aaron Martin, 77. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Juventus, Atalanta deplasmanına gidecek. Sassuolo'yu ağırlayacak.
Juventus'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.
⚽Juventus, Bremer'in golüyle perdeyi erken açıyor!pic.twitter.com/XW6PcFDaWa
— Sporx (@sporx) April 6, 2026
Bu sonucun ardından Juventus, puanını 57'ye yükseltti. Genoa 33 puanda kaldı.
❌Di Gregorio'dan geçit yok!pic.twitter.com/lHixwb97fs
— Sporx (@sporx) April 6, 2026
