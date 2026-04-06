06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-0
06 Nisan
Girona-Villarreal
0-03'
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-0
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
0-019'

Juventus, Genoa'yı iki golle geçti!

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Juventus, sahasında Genoa'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 06 Nisan 2026 20:59 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 21:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Juventus, Genoa'yı konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Bremer ile 17. dakikada Weston McKenniekaydetti. Juventus'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

Genoa'da Aaron Martin, 77. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Juventus, puanını 57'ye yükseltti. Genoa 33 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Juventus, Atalanta deplasmanına gidecek. Sassuolo'yu ağırlayacak.
 Reklam 
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
