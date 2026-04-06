Fenerbahçe Opet'in anlaştığı Breanna Stewart, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın daha önce kadrosuna kattığını açıkladığı ABD'li oyuncu Breanna Stewart, İstanbul'a geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'mızın yeni transferi ABD'li yıldız oyuncu Breanna Stewart, İstanbul'a geldi. Stewart'ı İstanbul Havalimanı'nda kadın basketbol şubemizin yetkilileri karşıladı." ifadelerine yer verildi.
Stewart, 2022-2023 sezonunda sarı-lacivertli formayı giymişti.
