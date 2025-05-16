Fenerbahçe'de kongre kararı!

Fenerbahçe Yönetimi, gelen eleştirilerin ardından kongre kararı aldı.
Sports Digitale'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün (cuma) toplantıda bir araya geldi.
Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısından seçim kararı çıktı.
Sarı-lacivertlilerde seçimin eylül ayında yapılması planlanıyor.
Sports Digitale'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün (cuma) toplantıda bir araya geldi.
Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısından seçim kararı çıktı.
Sarı-lacivertlilerde seçimin eylül ayında yapılması planlanıyor.
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