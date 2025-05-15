Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın neden öldü?

Şarkıcı Simge Sağın aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü şarkıcının ablası Nilay Sağın, kısa süre önce hayata gözlerini yumdu.



SİMGE SAĞIN'IN ABLASI NİLAY SAĞIN KİMDİR?



Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın 45 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Nilay Sağın ölümüyle sevenlerini hüzne boğdu. 45 yaşında vefat eden Nilay Sağın hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.



Nilay Sağın'ın cenazesi yarın (Cuma günü) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.



NİLAY SAĞIN NEDEN ÖLDÜ?



Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Ancak Nilay Sağın'ın neden öldüğü hakkında net bir bilgi henüz paylaşılmadı.



SİMGE SAĞIN KİMDİR?



8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Simge Sağın'ın babası müzisyendir. Küçüklüğünden beri müziğe ilgi duyan Simge Sağın 12 yaşında gitar çalmaya başladı. Zamanla kendi bestelerine imza atan Simge Sağın şimdilerde şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi elde etti.



Simge Sağın İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde öğrenim gördükten sonra popüler müzik camiasında çalışmaya başladı.



Simge Sağın, ilk profesyonel deneyimini sanatçı Zeynep Dizdar orkestrasında yaşadı. Daha sonra Gülşen'e 4 yıl Yaşar Günaçgün'e ve Serdar Ortaç'a ikişer yıl vokalist olarak eşlik etti.



Simge Sağın 2007 yılında başrollerinde Vahide Perçin, Talat Bulut, İlhan Şeşen'in oynadığı "Annem" adlı dizi için Kıraç ile düet yaptı. 2011'de ilk albümü 'Yeni Çıktı'yı Erdem Kınay prodüktörlüğünde çıkardı.



2014'te prodüktörlüğünü kendi üstlendiği 'Bip Bip' adlı ikinci EP albümünü piyasaya sürdü.

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